За минувшие сутки пятеро украинских военных получили ранения
12:58, 27 апреля 2016Война
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За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, но пятеро получили ранения", - сказал он.
Андрей Лысенко уточнил, что двое военнослужащих получили ранения во время боевого столкновения вблизи Авдеевки. Еще трое - в Луганском, Новотроицком и Павлополе - в результате обстрелов.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения.
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