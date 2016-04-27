За минувшие сутки пятеро украинских военных получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших среди наших воинов нет, но пятеро получили ранения", - сказал он.

Андрей Лысенко уточнил, что двое военнослужащих получили ранения во время боевого столкновения вблизи Авдеевки. Еще трое - в Луганском, Новотроицком и Павлополе - в результате обстрелов.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО вследствие боевых действий один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения.