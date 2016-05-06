В Луганской области боевики возобновили обстрелы сел Попаснянского района

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, с 19:15 до 19:45 террористы со стороны села Калиново (территория так называемой «ЛНР») вели стрельбу из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Новоалександровка и Степное (Попаснянский район).

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В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

«После пятидневного полного затишья, вдоль линии разграничения, вчера был первый обстрел», - отметил председатель облгосадминистрации Юрий Гарбуз.