В Луганской области боевики возобновили обстрелы сел Попаснянского района
11:35, 06 мая 2016Война
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В Луганской области боевики 5 мая возобновили обстрелы.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации, с 19:15 до 19:45 террористы со стороны села Калиново (территория так называемой «ЛНР») вели стрельбу из автоматических гранатометов и стрелкового оружия в направлении сел Новоалександровка и Степное (Попаснянский район).
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В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.
«После пятидневного полного затишья, вдоль линии разграничения, вчера был первый обстрел», - отметил председатель облгосадминистрации Юрий Гарбуз.
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