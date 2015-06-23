Под Попасной боевики из "Градов" обстреляли водоканал - часть района осталась без воды

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в ночь на вторник, 23 июня, около 3.00 боевики так называемой "ЛНР" осуществили массированный обстрел из «Градов» поселка Карбонит, который входит в г. Золотое (Попаснянский район).

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Реактивные снаряды накрыли участок КП «Попаснавода», которая подает воду на значительную территорию Попаснянского района, а также на оккупированные территории. В результате обстрела уничтожены насосы, трансформаторная подстанция и другое оборудование, предварительная стоимость которого – около 3 млн грн.

"Работников предприятия, дежуривших на участке, вытаскивали из-под завалов, чудом никто из них не погиб и не ранен. Параллельно из «Градов» были обстреляны окрестности с. Боровое, где находятся скважины, из которых подается вода в населенные пункты Попаснянского района. Четыре скважины выведены из строя. В результате обстрелов прекращена подача воды по направлениям «Карбонит - Золотое», «Карбонит - Попасная», «Карбонит - Первомайск (оккупированная территория)». Сейчас большинство населенных пунктов района, обеспечиваемых водой КП «Попаснавода», остались без воды", - говорится в сообщении.

По мнению Москаля, это был целенаправленный обстрел систем жизнеобеспечения на контролируемой Украиной территории.

"Таких мощных обстрелов Луганщина не испытывала с начала года, в ночь на вторник на линии разграничения творился ужас. Подробные последствия обстрелов еще уточняются, однако уже понятно, что восстановить водоснабжение в сжатые сроки не удастся. Сейчас воду гражданскому населению будут доставлять спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям", - отметил глава ОГА.