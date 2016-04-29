За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как отмечается, сложной остается ситуация на Мариупольском направлении.

"На рассвете (28 апреля - УНИАН) наши опорные пункты в районе Широкино противник обстрелял из 120-миллиметровых минометов, а днем боевики ударили по позициям украинских подразделений на этом участке линии разграничения сторон из минометов калибра 82 мм», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, в районе Марьинки позиции сил АТО обстреливал вражеский снайпер.

После полудня вдоль всей линии разграничения сторон противник снизил свою активность, добавили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности обстрела контрольно-пропускного пункта "Еленовка" в Донецкой области, в результате которого погибли четверо гражданских лиц.