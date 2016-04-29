За минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО - штаб
С начала минувших суток незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреляли позиции украинских бойцов в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
Как отмечается, сложной остается ситуация на Мариупольском направлении.
"На рассвете (28 апреля - УНИАН) наши опорные пункты в районе Широкино противник обстрелял из 120-миллиметровых минометов, а днем боевики ударили по позициям украинских подразделений на этом участке линии разграничения сторон из минометов калибра 82 мм», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеОткрытие КПП в Станице Луганской невозможно из-за обстрелов и повреждения помещений - Тука
Кроме того, в районе Марьинки позиции сил АТО обстреливал вражеский снайпер.
После полудня вдоль всей линии разграничения сторон противник снизил свою активность, добавили в штабе АТО.
Как сообщал УНИАН, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали подробности обстрела контрольно-пропускного пункта "Еленовка" в Донецкой области, в результате которого погибли четверо гражданских лиц.