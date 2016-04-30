Россия доставила боевикам на Донбасс 24 танка - разведка

Украинская разведка зафиксировала очередные факты поставок Россией на Донбасс вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, по данным разведки, 29 апреля с территории РФ прибыли в Луганск 24 танка (после ремонта), в поселок Изварино - восемь вагонов с боеприпасами (320 тонн), в город Ровеньки - 1000 тонн дизельного топлива.

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Кроме того, как сообщает разведка, украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о размещении боевиками танков, 122-миллиметровых РСЗО "Град" и самоходных артиллерийских установок в районах Хрящеватое, Иловайск, Ясиноватая, Донецк и Докучаевск.