Советник Путина едет на оккупированный Донбасс для распределения "транша" между боевиками "ДНР" - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"30 апреля ожидается поступление для социальных нужд т.зв. "ДНР" 1,1 млрд рублей, выделенных при содействии Суркова, советника президента РФ", - говорится в сообщении разведки.

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Так, на социальные нужды населения предполагается потратить только 200 млн рублей.

"Для распределения оставшейся суммы (на удовлетворение личных потребностей российских и местных чиновников), ожидается прибытие в Донецк В.Суркова под предлогом участия в майских праздниках", - отметили в ГУР.

Напомним, ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что Сурков помогал боевикам с самого начала войны на Донбассе.