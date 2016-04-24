Враг увеличил интенсивность обстрелов на отдельных участках фронта – пресс-центр АТО

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

В течение дня в направлении украинских подразделений боевики осуществили два огневых налеты из ствольной артиллерии калибром 152 мм в районе Правдовки. В результате применения тяжелого вооружения в населенном пункте частично разрушены несколько домов мирных жителей и уничтожено здание местной церкви.

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Нарушая Минские договоренности, боевики вели огонь из запрещенного оружия и на других направлениях. В частности, в районах Авдеевки и Зайцевого против военнослужащих Вооруженных сил Украины были применены минометы.

Вблизи Луганского противник использовал вооружение БМП вместе с автоматическими гранатометами и пулеметами крупного калибра, а в районе Марьинки обстрелы велись из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

В целов на это время зафиксировано 9 обстрелов. Украинские военные вынуждены были один раз открывать огонь в ответ, чтобы сдержать натиск врага.