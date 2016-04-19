Боевики обстреливали позиции украинских военных с БМП и ствольной артиллерии

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Из минометов калибров 120 мм и 82 мм незаконные вооруженные формирования вели огонь на Донецком направлении в районах Авдеевки, Красногоровки, Новгородского и Невельского", - отметили в пресс-центре.

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"А на Мариупольском, кроме минометов, враг нарушая Минские договоренности в очередной раз применил ствольную артиллерию вблизи Березового и Новотроицкого. Активность кремлевские захватчики проявили в районе Марьинки. В сумерках и в ночное время они 15 раз использовали против украинских воинов своих снайперов, огонь из вооружения БМП, стрелкового оружия, гранатометов и минометов", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что также из запрещенного оружия зафиксированы обстрелы позиций сил АТО вблизи Славного, Тарамчука и Широкино. А из оружия меньшего калибра в районах Станицы Луганской, Верхнеторецкого, Трехизбенки и Гранитного.

"С целью удержания занимаемых районов обороны военнослужащие Вооруженных сил Украины 19 раз открывали огонь в ответ", -подытожили в пресс-центре.