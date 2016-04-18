Террорист Гиркин: Задержанные в Украине российские наемники не нужны Кремлю

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Лукавое и лицемерное непризнание российской властью участия русских людей в этой войне стало визитной карточкой, начиная с заключения Минского соглашения - Минска-1 и Минска-2. Соответственно, русские люди, которые оказались в плену или оказались политзаключёнными только потому, что боролись за воссоединение Украины с РФ, Новороссии с РФ, они все оказались брошенными", - сказал боевик.

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Гиркин заявил, что судьбой этих россиян никто не интересуется - ни МИД РФ, ни спецслужбы РФ, поскольку "их не признают за своих".

По его словам, «ЛНР» и «ДНР» обменом военнопленными занимаются "бестолково и непоследовательно".

Он считает, что на украинских солдат обменивали всех, в том числе случайных людей.

"В результате сотни военнопленных, тысячи политзаключённых в Украине никому не нужны. Вообще никому", - сказал Гиркин.

По его словам, этот вопрос нужно поднимать перед российскими властями и "российской общественностью".

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"Это наша война, мы в ней участвовали, и была бы возможность - продолжали бы участвовать", - заявил Гиркин.

Он назвал российских боевиков "русскими патриотами, томящимися в украинских тюрьмах", и заявил, что нужно заставить российскую власть занять более активную позицию.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич 15 апреля заявил, что в Украине «пропадают без вести» российские граждане, приезжающие «навестить своих родственников».