Террорист Гиркин: Задержанные в Украине российские наемники не нужны Кремлю
Один из бывших главарей российских террористов Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия бросила боевиков из числа граждан РФ, задержанных на Донбассе украинскими силовиками.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.
"Лукавое и лицемерное непризнание российской властью участия русских людей в этой войне стало визитной карточкой, начиная с заключения Минского соглашения - Минска-1 и Минска-2. Соответственно, русские люди, которые оказались в плену или оказались политзаключёнными только потому, что боролись за воссоединение Украины с РФ, Новороссии с РФ, они все оказались брошенными", - сказал боевик.
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Гиркин заявил, что судьбой этих россиян никто не интересуется - ни МИД РФ, ни спецслужбы РФ, поскольку "их не признают за своих".
По его словам, «ЛНР» и «ДНР» обменом военнопленными занимаются "бестолково и непоследовательно".
Он считает, что на украинских солдат обменивали всех, в том числе случайных людей.
"В результате сотни военнопленных, тысячи политзаключённых в Украине никому не нужны. Вообще никому", - сказал Гиркин.
По его словам, этот вопрос нужно поднимать перед российскими властями и "российской общественностью".
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"Это наша война, мы в ней участвовали, и была бы возможность - продолжали бы участвовать", - заявил Гиркин.
Он назвал российских боевиков "русскими патриотами, томящимися в украинских тюрьмах", и заявил, что нужно заставить российскую власть занять более активную позицию.
Как сообщал УНИАН, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич 15 апреля заявил, что в Украине «пропадают без вести» российские граждане, приезжающие «навестить своих родственников».