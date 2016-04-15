Боевики обстреляли силы АТО в районе работы миссии ОБСЕ у Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия был направлен по украинским позициям в промышленной зоне. Коварный план наемников по дискредитации Вооруженных Сил Украины в очередной раз был провален, ведь ответный огонь по врагу, который хаотично стрелял с направления здания облэнерго, наши бойцы не открывали", - сказано в сообщении.

По утверждению штаба АТО, "поняв, что такая провокация украинской армии обречена на неудачу, враг открыл огонь и в сторону подконтрольных ему территорий".

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Всего, как сообщает пресс-центр АТО, сегодня в зоне боевых действий количество обстрелов украинских сил в сравнении с вчерашним днем уменьшилось с 50 до 25.

"Подконтрольные стране-агрессору наемники вели обстрелы позиций украинских воинов, используя оружие больших и малых калибров. В частности, огонь из минометов был направлен в сторону наших позиций в районах Авдеевки, Березового и Тарамчука. Оборону подконтрольных силам АТО территорий здесь затрудняло использование вражеских гранатометов, пулеметов крупного калибра, противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, российские наемники неоднократно применяли против украинских бойцов сосредоточенный огонь в направлении Станицы Луганской, Крымского, Майорска, Верхнеторецкого, Широкино, Луганского и шахты "Бутовка".

С целью противодействия врагу военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды открывали огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов на Донецком направлении и один раз на Луганщине.