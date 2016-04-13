Боевики в течение дня совершили 32 обстрела в зоне АТО, из них 15 по Авдеевке – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"В зоне проведения АТО зафиксированы 32 случая нарушения режима тишины. В направлении Авдеевки боевики осуществили 15 обстрелов наших позиций из минометов и вооружения меньшего калибра. Под разрывами мин калибра 120 мм и 82 мм оказались и защитники Майорска и Водяного, а вблизи Зайцево враг одновременно с минометами совершил огневой налет из артиллерии калибра 152 мм", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь по подразделениям украинских войск в Песках, а в Марьинке снова были обнаружены вражеские снайперы. Пытаясь истощить украинских бойцов, бандиты стреляли по украинским бойцам как прицельно, так и хаотично.

За указанный период украинские Вооруженные силы три раза открывали огонь в ответ на направлениях непосредственного приближения противника к передовой линии обороны.