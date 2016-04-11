За сегодня боевики осуществили 29 обстрелов позиций сил АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

По данным штаба, количество обстрелов украинских позиций вдоль линии фронта остается на уровне вчерашнего дня и составляет 29 случаев применения оружия.

"Однако интенсивность вражеского огня из запрещенного оружия по сравнению с предыдущим периодом значительно уменьшилась. В частности, из минометов калибра 120 мм враг нанес один огневой удар по защитникам Авдеевки, а из этого же оружия калибра 82 мм произошло два обстрела вблизи наших подразделений в Песках", - сказано в сообщении.

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Используя гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и снайперов, боевики неоднократно обстреливали опорные украинской опорные пункты в направлении Станицы Луганской, Невельского, Опытного, Гнутово, шахты "Бутовка", Зайцево и Марьинки.

В районе Новотроицкого боевики вели огонь в сторону украинских позиций, осуществив 35 выстрелов из вооружения боевых машин пехоты.

"С целью удержания преимущества в зоне проведения АТО наши воины продолжают оборудование позиций, пополнение боеприпасов, военной техники и имущества, мероприятия по противодействию разведывательно-диверсионным группам противника. На наиболее угрожаемых направлениях обороны военнослужащие Вооруженных сил Украины несколько раз открывали огонь в ответ по российским наемникам", - сообщает штаб АТО.

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