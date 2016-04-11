Режимный объект "Красный дракон": Шойгу строит "хонку" в исторической зоне Севастополя - разведка

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Читайте такжеПод Авдеевкой ранены четверо российских диверсантов - разведка

Согласно сообщению, процедура переоформления прав собственности предполагает три шага: отчуждения "Константиновского равелина", на котором размещался 102 отдельный отряд специального назначения ЧФ РФ; передача объекта "общественной организации Русское географическое общество"; переуступка прав собственности от ОО "Русское географическое общество" родственникам жены Шойгу.

По данным разведки, на территории "Константиновского равелина" уже началось строительство рекреационного центра, который среди военных моряков Севастополя получил название "хонка Шойгу" или "Красный дракон-2", и частного яхт-клуба. Строительство получило статус "режимного объекта" и его охрану осуществляют военнослужащие 102 отдельного отряда специального назначения ЧФ РФ.

Читайте такжеИз России в Иловайск прибыли эшелоны с танками и боеприпасами для боевиков - разведка

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.