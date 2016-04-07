ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на двух российских КПП возле границы Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

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"Согласно сегодняшнему решению, мандат миссии остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут контролировать и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о движении через границу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 7 апреля 2016 года, в состав миссии входит 21 наблюдатель.

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