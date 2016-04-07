ОБСЕ продлила мандат наблюдателей на двух российских КПП возле границы Украины

16:30, 07 апреля 2016
Война
188 0

Совет ОБСЕ принял решение продлить мандат миссии ОБСЕ по наблюдению на российских пограничных контрольно-пропускных пунктах "Гуково" и "Донецк" на три месяца, до 31 июля 2016 года.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Читайте такжеОБСЕ заявляет об увольнении наблюдателей, сфотографированных на свадьбе боевиков

"Согласно сегодняшнему решению, мандат миссии остается неизменным. Действуя в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, наблюдатели будут контролировать и сообщать о ситуации на двух российских контрольно-пропускных пунктах, а также о движении через границу", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по состоянию на 7 апреля 2016 года, в состав миссии входит 21 наблюдатель.

Читайте такжеБоевики заняли позиции на южной окраине Авдеевки - разведка

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter