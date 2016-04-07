В зоне АТО за сутки погибших среди военных нет, один ранен

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один наш боец получил ранения. Это произошло вблизи Авдеевки вследствие вражеского минометного обстрела", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, ранены 4 бойцов.