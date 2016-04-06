За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, ранены 4 бойца
12:58, 06 апреля 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, ранения получили 4 бойца.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо были ранены", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, десять получили ранения.
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