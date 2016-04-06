За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, ранены 4 бойца

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте также​Боевики обстреляли из минометов позиции украинских бойцов под Широкино

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, четверо были ранены", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, десять получили ранения.