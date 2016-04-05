За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 10 получили ранения
12:54, 05 апреля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, десять получили ранения.
За сутки в зоне АТО погибли 2 военных, 10 получили ранения / Скриншот
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток боевики 61 раз нарушали режим прекращения огня, что вдвое больше по сравнению с предыдущей эпохой.
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