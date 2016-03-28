В районе Авдеевки боевики из гранатометов и минометов обстреляли позиции сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. "В течение суток боевики 50 раз открывали огонь используя при этом и запрещеное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-центра тяжелее всего было в районе Авдеевки. Там 15 раз по позициям сил АТО боевики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Кроме того, неоднократно применяли гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие. "Также здесь незаконные вооруженные формирования попытались взять штурмом один из опорных пунктов сил АТО. Бойцы Вооруженных сил Украины открыли огонь в ответ и диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести человек отступила. В направлении Донецка обстрелы сил АТО произошли также в районах шахты Бутовка, Луганское, Пески, Опытное и Зайцево", - отметили в пресс-центре.

На других участках фронта тоже было неспокойно. Вблизи Новотроицкого, боевики применили минометы калибра 120 мм и противотанковые ракетные комплексы. Также, на Мариупольском направлении, враг стрелял в защитников Марьинки, Широкино и Тарамчука из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью удержания своих позиций украинские военные несколько раз открывали огонь в ответ. В целом ситуация остается сложной, однако контролируемой силами АТО", - подытожили в пресс-центре.