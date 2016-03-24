Украина передала ОБСЕ данные о расположении танков, РСЗО и артсистем боевиков

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, РСЗО и артиллерийских систем калибром свыше 100-мм в районах Ясиноватая, Горловка, Дебальцево, Донецк и Белое», - говорится в сообщении.

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Украинская разведка также отмечает, что противник активизировал боевые действия на направлении Докучаевска, Новотроицкого (Волновахское направление). В частности, 23 марта подразделение 1 мотострелкового батальона 5 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ предприняло очередную попытку вытеснения сил АТО с позиций в районе Новотроицкого. После боевого столкновения противник отступил на исходные позиции.