За сутки в зоне АТО ранены шесть военных
13:12, 24 марта 2016Война
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Четверо бойцов были ранены в Авдеевке.
За сутки в зоне АТО погибших украинских военных нет / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ранены шесть военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было. Однако четверо наших бойцов получили ранения. Это произошло в Авдеевке. И двое военнослужащих вооруженных сил Украины получили повреждения в результате подрыва на вражеской растяжке в Станице Луганской», - сказал Мотузяник.
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