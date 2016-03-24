За сутки в зоне АТО ранены шесть военных

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции ранены шесть военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было. Однако четверо наших бойцов получили ранения. Это произошло в Авдеевке. И двое военнослужащих вооруженных сил Украины получили повреждения в результате подрыва на вражеской растяжке в Станице Луганской», - сказал Мотузяник.