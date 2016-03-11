Все чаще боевики ведут огонь по позициям сил АТО из танков и минометов, горячей точкой стала Авдеевка - штаб
Боевики не прекращают обстрелы позиций украинских воинов, пренебрегая любыми договоренностями по деэскалации конфликта на Донбассе. Все чаще наемники ведут огонь по позициям украинских военных из запрещенного оружия, а именно из танков и минометов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Самой горячей и опасной на Донецком направлении остается Авдеевка. В течение суток российские террористы осуществили 6 минометных обстрелов позиций украинских бойцов, а в 19:30 трижды вел огонь танк.
По опорным пунктам вблизи Зайцево велся снайперский обстрел и огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра.
В окрестностях Донецка в Песках и Опытного боевики из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО.
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На Мариупольском направлении укрепления ВСУ рядом с Широкино российские террористы обстреляли из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции вблизи Гнутово из минометов калибра 82 мм.
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В районе Марьинки позиции обстреливал вражеский снайпер и велся огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Около 23:00 возле Троицкого обнаружено передвижения ДРГ в количестве 5 человек. Украинские бойцы открыли огонь и заставили врага отступить.
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За прошедшие сутки зафиксировано 47 обстрелов позиций сил АТО.