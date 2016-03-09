За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных
13:09, 09 марта 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военнослужащих не погиб.
Вчера в зоне АТО были ранены 8 военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки обошлось без погибших, но 8 военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Напомним, по данным волонтеров, украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой, движение по трассе остановлено. В целом же ситуация около Авдеевки значительно ухудшилась: без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки.
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