За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки обошлось без погибших, но 8 военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Напомним, по данным волонтеров, украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой, движение по трассе остановлено. В целом же ситуация около Авдеевки значительно ухудшилась: без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки.

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