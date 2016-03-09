За прошедшие сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

13:09, 09 марта 2016
Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции никто из украинских военнослужащих не погиб.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки обошлось без погибших, но 8 военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Напомним, по данным волонтеров, украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой, движение по трассе остановлено. В целом же ситуация около Авдеевки значительно ухудшилась: без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки.

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