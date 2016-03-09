Украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой - волонтеры

Об этом сообщают волонтеры группы "Вернись живым", ссылаясь на бойцов из Авдеевки.

"Мы не планировали, но получилось так, что отвечая на их огонь, взяли под огневой контроль Ясиноватскую развязку", - рассказали военные волонтерам.

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Еще один волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявляет, что развязка полностью перешла под контроль ВСУ. "На этом этапе проезд гражданских запрещен, у кадровых военных РФ и местных боевиков паника, они не ожидали такого итога событий", - пишет Кабакаев в Facebook.

Развязка Ясиноватой перешла под контроль военных ВСУ.Это малая победа в большой войне, которая будет длится еще не один... Posted by Semen Kabakaev on Tuesday, March 8, 2016

Волонтеры движения "Вернись живым" подтверждают, что в этом месте перекрыто движение транспорта и ездить туда нельзя, но сообщают, что Ясиноватская развязка еще не под украинским контролем. "Расстояние между нашими войсками и "ДНРовцами" сократилась до 500 метров", - сообщили волонтеры.

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"В целом, ситуация на Авдеевском направлении значительно ухудшилась. Без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки. В 16 батальоне 58 бригады несколько бойцов получили ранения. В общем – легкие. Одного в тяжелом состоянии доставили в больницу. Российские войска, усиливая свое количество, с помощью минометов и танков, осуществляют попытки оттеснить военных ВСУ, но наши ребята удерживают позиции", - говорится в сообщении.

Військові ЗСУ закріпилися біля Ясинуватської транспортної розв’язки. Про це повідомляють самі бійці з Авдіївки.«Ми не ... Posted by Повернись живим on Tuesday, March 8, 2016

В штабе АТО о Ясиноватской развязке ничего не сообщают. Отмечается, 8 марта после одного из обстрелов со стороны Ясиноватой украинские позиции атаковала ДРГ боевиков, но нападение было отбито. Также в штабе АТО сообщают, что 5-8 марта погибли по меньшей мере 9 боевиков из состава ДРГ, которые действовали в направлении Авдеевки. Кроме того, ранения получили 13 диверсантов.

В районі Авдіївки ЗСУ відбили атаку ДРГ сепаратистів8 березня, впродовж дня, поблизу н.п. Авдіївка, окупаційні війська ... Posted by Прес-центр штабу АТО on Tuesday, March 8, 2016

Как отмечает ТСН, боевики подтверждают потерю контроля над данной трассой, которая сейчас контролируется украинскими военными.