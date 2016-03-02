Боевики продолжают концентрировать бронетехнику и артиллерию в районе Донецка - ИС

Об этом сообщает народный депутат, координатор группы «Информационное сопротивление» (ИC) Дмитрий Тымчук. В частности, севернее улицы Петровского зафиксировано 6 единиц 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», 2 ед. БТР-80 и 3 ед. МТ-ЛБ. Западнее проспекта Кобзаря отмечается до танковой роты террористов. По Ясиноватскому шоссе на Спартак прибыло усиление (либо ротация) – 4 Урала с личным составом (у двух на прицепе ЗУ-23-2), 2 ед. БТР-80 и 1 ед. БМП-2.

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По данным ИС, в район Ясиноватской развязки и высоты 251.2 боевики перебросили усиление из состава своей тактической группы, развернутой в районе Крутой Балки – несколько ед. МТ-ЛБ и 3 ед. БМП-2.

«На приморском направлении боевики усиливают две своих тактические группы. Одна развернута по рубежу Еленовка–Докучаевск–Стыла, вторая – в районе Тельманово. За сутки фиксировалась переброска в состав данных групп всего 5 ед. БМП-2, 6 ед. БТР-70,80, 2 ед. МТ-ЛБ, а также 10-11 грузовиков. Основная часть средств перебрасывается со стороны Старобешево», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на этом фоне демонстративная активность террористов в районе Саханка-Коминтерново-Заиченко в последние дни может быть попыткой отвлечения внимания от усиления данных групп.

«Со стороны Краснодона в Луганск прибыло до 10 топливозаправщиков. В этой же колонне в город было завезено 2 ед. САУ 2С3 «Акация». САУ перевозились затентованными, на танковых транспортерах», - добавил координатор группы.