За прошедшие сутки боевики выпустили более полусотни мин по позициям украинских войск

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

На Светлодарской дуге враг обстрелял опорные пункты украинских военных в Майорске - из минометов калибра 82-мм, а в Зайцево и Новгородском - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку временно оккупированного Донецка в очередной раз были обстреляны из разных видов оружия украинские позиции в Опытном, Песках и Авдеевке.

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Также была беспокойной ситуации в районе Марьинки и Красногоровки.

"Нарушая Минские соглашения, боевики вели огонь по позициям наших подразделений из минометов в Талаковке, Чермалику, Гнутово, Красногоровке и Невельском. За сутки террористы 8 раз обстреляли украинских военнослужащих, выпустив при этом 58 мин", - говорится в сообщении штаба.

В полночь боевики снизили свою активность.