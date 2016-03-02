За прошедшие сутки боевики выпустили более полусотни мин по позициям украинских войск
За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 обстрелов со стороны боевиков: на Донецком направлении - 29, на Мариупольском - 15 и 3 - на Луганском.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
На Светлодарской дуге враг обстрелял опорные пункты украинских военных в Майорске - из минометов калибра 82-мм, а в Зайцево и Новгородском - из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, неподалеку временно оккупированного Донецка в очередной раз были обстреляны из разных видов оружия украинские позиции в Опытном, Песках и Авдеевке.
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Также была беспокойной ситуации в районе Марьинки и Красногоровки.
"Нарушая Минские соглашения, боевики вели огонь по позициям наших подразделений из минометов в Талаковке, Чермалику, Гнутово, Красногоровке и Невельском. За сутки террористы 8 раз обстреляли украинских военнослужащих, выпустив при этом 58 мин", - говорится в сообщении штаба.
В полночь боевики снизили свою активность.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 2 марта 2016 года:Обстрелы российскими боевиками позиций Оружию...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО1 марта 2016 г.