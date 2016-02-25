ОБСЕ заметила фургон с надписью "Груз 200", который пересек украинско-российскую границу

Об этом говорится в недельном отчете миссии, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области (эти пункты граничат с украинскими пропускными пунктами "Червонопартизанск" и "Изварино"), с 17 по 23 февраля 2016 года.

"22 февраля зарегистрированный в Украине фургон прибыл на пограничный пункт пропуска со стороны Российской Федерации. Фургон сбоку имел надпись "похоронный транспорт" на русском языке, а также на лобовом стекле был знак с надписью "Груз 200" на русском языке", - говорится в сообщении.

Наблюдатели не смогли определить, перевозило ли данное транспортное средство гроб.

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В миссии уточнили, что ранее 21 февраля в 5:50 они видели, как этот фургон пересекал границу в направлении Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждало, что в районе Марьинки Донецкой области погибли девять военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, еще восемь получили ранения.

23 февраля украинская разведка сообщала, что на Донбассе погибли еще четверо российских диверсантов и двое саперов.