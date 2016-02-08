Муженко заявляет о готовности ВСУ выполнять любые задачи в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после встречи с военными атташе аккредитованных в Украине дипломатических представительств сегодня в Киеве.

«Я недавно находился в зоне АТО... Были разные ситуации, мы находились и ознакомились со службой военнослужащих и выполнением их обязанностей на соответствующих опорных пунктах», - заявил он.

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«У меня осталось приятное впечатление от этого посещения. У нас действительно мотивированный личный состав, действительно профессионально подготовленный и готовый к выполнению всех тех задач, которые перед ним стоят», - добавил Муженко.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили, что будут реагировать на возможные угрозы через проверку боеготовности российских войск возле границы с Украиной. Муженко добавил, что проверка боевой готовности войск РФ связана с подготовкой к учениям, которые планируются на лето текущего года.