День в зоне АТО: боевики 37 раз обстреляли украинских военных, в ход идет запрещенное оружие
Сегодня на Донбассе террористы 37 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«В пригороде Донецка из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по нашим укреплениям в Песках и Опытном. По украинским позициям в Марьинке, Авдеевке и на шахте Бутовка противник еще и применял гранатометы разных систем.
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Со стороны Старомихайловки из крупнокалиберных пулеметов и АГС пророссийские наемники вели огонь по Красногоровке», - сказано в сообщении.
Кроме того, по данным штаба, в районе временно оккупированной Горловки террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали украинские опорные пункты в Новгородском и Мироновском. По украинским позициям в Троицком боевики вели огонь из минометов.
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Неспокойно было и на Мариупольском направлении, где противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинский опорный пункт в районе Гранитного, добавили в штабе АТО.
Как сообщал УНИАН, в прошлые сутки террористы 47 раз обстреляли позиции украинских силовиков, жертв среди военнослужащих нет, один был ранен.