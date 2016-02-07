Боевики продолжают обстрелы из тяжелого оружия: "горячее" всего было возле Красногоровки - штаб

На Донецком направлении в зоне проведения антитеррористической операции боевики обстреливают украинские опорные пункты из крупнокалиберного оружия, на Луганском направлении ситуация спокойная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, на Луганском направлении сейчас продолжается абсолютное затишье.

"Донецкое направление: вчера на Светлодарской дуге произошли две провокации противника с применением гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На северных окраинах Горловки наблюдались бои низкой интенсивности", - сообщил Мотузяник.

По его словам, в районе Донецкого аэропорта не прекращаются вражеские провокации, но тяжелое вооружение боевики не применяли.

"Наибольшую активность враг проявлял возле Красногоровки. После полуночи бандформирования начали обстреливать украинские позиции из минометов калибра 82 и 120 мм. Обстрел прекратили лишь засветло. Тогда враг выпустил более 75 мин", - сообщил Мотузяник.

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Также он отметил, что на Мариупольском направлении активизировались снайперские обстрелы позиций сил АТО, в результате чего был ранен один украинский военный.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки террористы 47 раз обстреляли позиции украинских силовиков, потерь среди военнослужащих нет.