За сутки в зоне АТО был ранен один украинский военный - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Вместе с тем, по его словам, один военнослужащий был ранен в результате снайперского обстрела украинских позиций.

Как сообщал УНИАН, в прошлую суток террористы 47 раз обстреляли позиции украинских силовиков.