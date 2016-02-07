За сутки в зоне АТО был ранен один украинский военный - Мотузяник
16:40, 07 февраля 2016Война
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Ни один военнослужащий сил АТО не погиб.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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Вместе с тем, по его словам, один военнослужащий был ранен в результате снайперского обстрела украинских позиций.
Как сообщал УНИАН, в прошлую суток террористы 47 раз обстреляли позиции украинских силовиков.
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