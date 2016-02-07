Напряженная ситуация в зоне АТО: 47 обстрелов за сутки - штаб
Традиционно неспокойно было в пригороде Донецка: боевики обстреляли наши опорные пункты в Авдеевке, Марьинке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка.
Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной: боевики 47 раз открывали огонь по позициям украинских силовиков.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook в сводке по состоянию на 6:00.
Отмечается, что минувшие сутки началась с обстрела оккупантами украинских укреплений неподалеку от Красногоровки из минометов калибра 82 и 120 мм.
"Традиционно неспокойно было в пригороде Донецка. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики обстреляли наши опорные пункты в Авдеевке, Марьинке, Песках, Опытном и на шахте Бутовка", - сообщили в штабе.
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Также неподалеку от временно оккупированной Горловки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским укреплениях в Троицком, а в районе Новгородского противник применил гранатометы и БМП.
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Кроме того, украинские опорные пункты в Зайцево и Майорске снова подверглись минометному обстрелу.