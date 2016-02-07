НАТО поможет Украине в создании Сил спецопераций

Украина и НАТО в ближайшее время достигнут договоренности относительно сотрудничества в сфере создания Сил специальных операций.

Об этом в интервью УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок.

"В ближайшее время – я не хотел бы забегать вперед, но в ближайшее время вы увидите конкретные результаты и конкретные договоренности (относительно создания Сил спецопераций), которые мы заключим с альянсом по результатам встреч президента Украины здесь, в штаб-квартире НАТО, а также в штабе командующего вооруженными силами НАТО в Европе в Монси, которые прошли в декабре прошлого года", - сказал Божок.

И.о. главы миссии сообщил, что документ будет подписан в ближайшие недели в Украине.

"Это будут договоренности о сотрудничестве Украины и НАТО в сфере создания Сил специальных операций, которые будут определять ряд конкретных направлений, где мы получим консультативную, учебную и материально-техническую помощь НАТО", - отметил он.

По словам Божко, взаимодействие НАТО и Украины в этой сфере будет "охватывать очень широкий спектр вопросов, начиная от доктринальной базы и заканчивая конкретной подготовкой и оснащением конкретных бойцов".

Кроме того, по его словам, Украина и союзники по Североатлантическому альянсу также в ближайшее время достигнут договоренностей о начале проекта помощи НАТО в восстановлении Военно-морских сил.

"Мы говорим о восстановлении по новым стандартам и образцам, что, де-факто, означает формирование новых ВМС", - подчеркнул украинский дипломат.

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Отвечая на вопрос, в какие временные рамки возможны соответствующие договоренности, Божок отметил, что эти проекты "ориентируются на саммит" НАТО, проведение которого запланировано в июле в Варшаве.

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"Мы действительно рассчитываем и надеемся, что саммит Украина-НАТО в Варшаве будет решающим с точки зрения заложения политических рамок и основания для конкретного содержательного практического взаимодействия с НАТО на среднесрочную перспективу, ключевой целью которой является развитие украинской обороноспособности в соответствии со стандартами НАТО", - подчеркнул Божок.