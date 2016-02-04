Тука рассказал, сколько "ДНР" и "ЛНР" продержатся без российской поддержки

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что на оккупированных территориях Донбасса осталось недостаточно ресурсов и при отсутствии материальной поддержки из РФ самопровозглашенные "республики" продержатся недолго. Об этом он сказал в интервью журналу "Новое время".

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"Думаю, максимум полгода. Собственных ресурсов там практически нет. Все, что можно было разграбить, разграбили. Но меня больше заботит следующий шаг. Допустим, мир — Донбасс возвращается. Что делать с его уничтоженной инфраструктурой, за чей счет ее восстанавливать?", - заявил Тука.

Напомним, в январе Путин заявил об отказе возвращения Киеву контроля над государственной границей между Украиной и Россией на оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Подробнее о перспективах оккупированных территорий на Донбассе читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".