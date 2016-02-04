Боевики на Луганщине провели показательные обстрелы для кураторов из России - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"По оперативным данным на территорию самопровозглашенной «ЛНР» прибыли кураторы из РФ. Вместе с ними прибыла группа офицеров ГШ РФ с целью проверить системы оперативной и боевой подготовки незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для демонстрации своей подготовки, боевиками незаконных вооруженных формирований вопреки Минским договоренностям в направлении Трехизбенки было выпущено 60 мин из минометов калибра 82 мм.

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"Осуществлялся прицельный обстрел позиций Вооруженных Сил Украины со стороны Красного Лимана с АГС, крупнокалиберных пулеметов и 82мм минометов. В Станице Луганской также зафиксированы выстрелы из 120 мм миномета со стороны Николаевки", - сообщили в штабе АТО.

Это «показательное выступление» проходило с 19.00 до 20.00.

Отмечается, что "данные обстрелы были произведены намеренно, для демонстрации своим кремлевским хозяевам готовности в любой момент продолжить эскалацию конфликта на Донбассе".

Чергові обстріли бойовиків Трьохізбенки та Станиці ЛуганськоїЗа оперативними даними на територію самопроголошеної «ЛНР... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, February 3, 2016

Как сообщал УНИАН, с начала минувших суток боевики 15 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В частности, боевики обстреливали позиции сил антитеррористической операции в Марьинке и Авдеевке из гранатометов различных систем.