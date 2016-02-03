Миссия ОБСЕ зафиксировала большое количество случаев нарушения режима тишины

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня.

"2 февраля Специальная мониторинговая миссия слышала 514 неопределенных взрывов, более 100 очередей ведения огня с крупнокалиберного пулемета и более тысячи выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 3-5 км к западу от позиций наблюдателей, которые располагались на контролируемом «ДНР» железнодорожном вокзале Донецка (6 км к юго-западу от городского центра)", - говорится в отчете.

Читайте такжеВ ОБСЕ подтвердили применение тяжелого вооружения в Зайцево

По оценке миссии, большое количество взрывов произошло от оружия с прямой системой наведения, наиболее вероятно, что это было сделано из боевых машин пехоты. Другие взрывы сопоставимы с огнем из минометов, автоматических гранатометов и вероятно танков и артиллерии.

В то же время наблюдатели сообщают, что во время пребывания в контролируемой правительством Украины Марьинке, они слышали 14 неопределенных взрывов на расстоянии между 10 и 20 км на юго-восток и юго-запад от занимаемых ими позиций, а также минометный взрыв 82-мм снаряда на расстоянии 1 км со стороны юго-запада.

Читайте такжеЕвросоюз передал миссии ОБСЕ в Украине 20 бронированных автомобилей

Также миссия слышала 14 взрывов и 26 очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета на расстоянии 5-15 км к юго-западу от контролируемого боевиками «ДНР» Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка).

Кроме того, обращается внимание, что камеры наблюдения ОБСЕ, которые были установлены в Широкино (20 км к востоку от Мариуполя), зафиксировали многочисленные взрывы и последствия от входного или выходного огня в и вокруг Коминтерново (23 км к востоку от Мариуполя).