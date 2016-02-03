Сутки в зоне АТО: боевики возобновили обстрелы Майорска и Зайцево

07:24, 03 февраля 2016
Война
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Всего террористы 55 раз нарушили перемирие.

REUTERS

На протяжении минувших суток боевики на Донбассе продолжили пренебрегать договоренностями о режиме тишины. Все чаще они применяют по украинским позициям минометы. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

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"С наступлением темноты противник возобновил интенсивные обстрелы наших позиций в Майорске и Зайцевом. Боевики применили гранатометы и минометы калибра 120-мм. А неподалеку Красногоровки оккупанты вели огонь по нашим укреплениям из минометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на окраинах Донецка по опорным пунктам сил АТО в Песках, Опытном и Авдеевке, кроме гранатометов и стрелкового оружия, пророссийские террористы вели огонь из минометов калибра 82-мм. В районе Марьинки работал снайпер боевиков.

Как сообщалось, патруль ОБСЕ уже зафиксировал в Зайцевом воронки от снарядов диаметром 120 мм, это свидетельствует об использовании запрещенного минскими договоренностями оружия.

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