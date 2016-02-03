Разведка проинформировала ОБСЕ о размещении боевиками танков, артсистем и "Градов" в зоне АТО

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Стаханова, Макеевки, Донецка и Мануиловки запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, артиллерийских систем и 122-миллиметровых РСЗО “Град”", - говорится в сообщении.

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При этом разведчики отмечают, что ситуация в зоне АТО характеризуется продолжением интенсивного огневого воздействия противника на подразделения наших войск.

"В течение суток проведено 55 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов и 82/120-миллиметровых минометов, из них 16 – Луганское, Зайцево, Майорск, Троицкое (Славянское направление); 38 – Авдеевка, Невельське, Опытное, Пески, Новомихайловка, Красногоровка, Марьинка (Донецкая направление); один – Водяное (Мариупольское направление)", - говорится в сообщении.