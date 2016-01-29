Боевики не собирались сбивать MH-17, их целью были украинские транспортники - расследование

Об этом говорится в расследовании волонтеров аналитического издания Informnapalm.

Как отмечают волонтеры, за несколько дней до падения MH17 российский "Бук" зашел на территорию Украины со стороны российского военного аэропорта Миллерово. После этого "Бук" направился на западную окраину Донецка, откуда его перебросили под Торез, в район поселка Первомайское.

"При этом экипаж перепутал два расположенных рядом населенных пункта с почти идентичным названием – вследствие этого во время принятия решения это стоило экипажу пару драгоценных секунд", - сообщает издание.

Как отмечается, участок под Торезом в районе Первомайского выбрали не случайно — отсюда можно было контролировать небо над прижатой к границе группировкой украинских войск, кроме того, это участок на возможном маршруте украинской военно-транспортной авиации Мелитополь — Луганск.

"Здесь россияне ждали какой-то украинский транспортник. Они знали, когда он будет лететь и что это за самолет. Недаром сразу же после пуска от сепаратистов пошла информация о сбитом украинском Ан-26", - отмечают волонтеры.

Читайте такжеВ Bellingcat пока не уверены в виновности всех 20 военных РФ, внесенных в список по катастрофе MH17

При этом, как говорится в расследовании, для того, чтобы "расчистить" небо для своей ПВО и не спутать украинский военный Ан-26/Ил-76 с гражданским самолетом, отменили минимум один рейс Баку-Киев (и автоматически Киев-Баку). Кроме того, у россиян был точное время пролета украинского самолета и маршрут.

"Возможно, в решающий момент украинский самолет так и не появился. Подсветку и информационное сопровождение обеспечил военный аэродром Миллерово или российские части ПВО на украинско-российской границе. И тут в квадрате появляется малайзийский Боинг — немного не оттуда, откуда ждали + экипаж стал немного не там, где планировалось. Но была задача сбивать – и самолет сбили", - рассказывают волонтеры.

В расследовании говорится, что, проанализировав исходные данные радаров, на всякий случай решили ничего не передавать в голландскую прокуратуру.

"Данные российских систем ПВО показали бы полную картину участия России в этом убийстве. Но ни об аэродроме в Миллерово, ни о российской части ПВО или А-50 в голландском отчете так и не вспомнили", - подытожили в Informnapalm.

Напомним, 3 января стало известно, что Bellingcat передала следствию очередной отчет. В интервью телеканалу NOS основатель группы Элиот Хиггинс рассказал, что его организация установила 20 солдат из 53-й зенитно-ракетной бригады ПВО России. По мнению Bellingcat, кто-то из них мог совершить выстрел из комплекса «Бук», который был вывезен из расположения бригады в Курске.

Bellingcat представила свой финальный отчет 8 октября 2015 года. Группа специализируется на изучении информации в социальных сетях и других открытых источниках.

Боинг MH17 был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, тогда погибли 298 человек.