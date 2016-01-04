Нидерланды опубликуют окончательный доклад по катастрофе MH17 весной 2016 года - постпред Украины в ООН

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в интервью изданию «Апостроф».

«Конечно же, мы будем продвигать этот вопрос (создание международного трибунала над виновными в катастрофе самолета MH17 - УНИАН). Причем совместно с государствами-инициаторами данной идеи», - сказал он.

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«Но для того, чтобы предпринимать в этом направлении конкретные шаги, необходимо дождаться отчета группы экспертов, которая сейчас работает над вопросом Boeing. Кроме того, нужно дождаться окончательного доклада Нидерландов, который, насколько мне известно, должен появиться весной 2016 года», - добавил Ельченко.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

Большинство жертв – подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете «Малазийских авиалиний» MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля 2015 года на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмы для привлечения к ответственности тех, кто сбил «Боинг».

11 августа 2015 года Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете из ЗРК «Бук». Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.

13 октября 2015 года, на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет «Малазийских авиалиний» был сбит в воздухе ракетой "Бук".