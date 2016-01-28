На Светлодарской дуге боевики накрывали укрепления сил АТО огнем из миномета, гранатометов и стрелкового оружия
Продолжаются обстрелы пророссийскими боевиками позиций украинских войск в зоне проведения АТО.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Отмечается, что в течение суток оккупанты 40 раз нарушали режим тишины.
Напряженной была обстановка на окраинах временно оккупированного Донецка. Украинские опорные пункты подверглись обстрелу из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем в Опытном, Песках, Авдеевке и на шахте Бутовка.
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Украинские позиции близ Марьинки враг обстрелял из зенитной установки. Работал там и вражеский снайпер.
"На Светлодарской дуге по нашим укреплениям возле Майорска и Троицкого противник открывал огонь из миномета, гранатометов и стрелкового оружия. На Луганском направлении около 20.00 пророссийские боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли наши опорные пункты в Трехизбенке", - говорится в сообщении штаба.
При этом сообщается, что украинские военнослужащие ответный огонь не открывали.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 годину28 января 2016 года:Продолжаются обстрелы пророссийскими боевик...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО27 января 2016 г.