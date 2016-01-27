За минувшие сутки в зоне АТО ранен украинский военный

На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции был ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНИАН.

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“В результате боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции был ранен один украинский военный. Других потерь в зоне АТО за минувшие сутки не было”, - отметил Лысенко.

Он подчеркнул, что за минувшие сутки обстановка на востоке Украины несколько обострилась. Возросла интенсивность вражеских обстрелов позиций сил АТО на Донецком и Мариупольском направлениях. Противник эпизодически применял минометы и совершил обстрел из танка. Силы АТО открывали ответный огонь на самые дерзкие провокации врага.

"На Луганском направлении минувшие сутки традиционно сохранялось полное затишье. Однако на Донецком направлении боевики нарушали режим тишины по всей линии фронта. Возле поселка Зайцево, севернее оккупированной Горловки, украинские позиции были обстреляны врагом из 82-мм минометов дважды в течение суток: рано утром и после захода солнца", - сообщил Лысенко.

По его словам, также боевики провели мощный минометный обстрел сил АТО возле Троицкого, на юго-западе от Горловки. Тогда в течение 30 минут враг выпустил по позициям сил АТО 20 мин калибра 82 мм.

Спикер отметил, что возле Донецкого аэропорта до сих пор фиксируется наибольшее количество вражеских обстрелов.

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"Активизировались вражеские снайперы, которые провели 7 обстрелов в районе Донецкого аэропорта. Там же, в районе Песков, наши позиции были обстреляны из вооружения танка врага", - добавил он.

Вместе с тем на Мариупольском направлении горячими точками на протяжении минувших суток были Марьинка и Красногоровка. В Красногоровке произведен вражеский минометный обстрел, констатировал Лысенко.