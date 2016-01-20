За сутки боевики 18 раз нарушали режим тишины в зоне АТО – штаб

С начала суток зафиксировано 18 случаев нарушения членами незаконных вооруженных формирований режима полной тишины.

Об этом говорится на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Facebook по состоянию на 18.00.

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«В течение дня пророссийские наемники продолжали обстрелы позиций наших войск в зоне проведения антитеррористической операции. В районе Марьинки противник вел огонь по нашему опорному пункту из гранатометов. Здесь и в районе Зайцево (на Светлодарской дуге) по позициям украинских воинов «работал» снайпер. Недалеко от Песков боевики обстреливали наших воинов из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении наши позиции недалеко от Талаковки бандиты обстреляли из миномета», - говорится в сообщении.