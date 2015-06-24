Ночью пророссийские наемники из танков обстреляли Марьинку, по Широкино ударили из гранатометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Самыми популярными среди кремлевских наемников остаются запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Из них боевики по меньшей мере 25 раз били вдоль всей линии разграничения сторон. Кроме того, зафиксированы многочисленные случаи применения противником артиллерийских систем калибра 122 и 152 мм", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, самая сложная ситуация остается в районе Донецка, в частности на подступах к н.п. Марьинка, Пески и Опытное. Также на Луганщине продолжались обстрелы Станицы Луганской, Сокольников, Счастья. А вблизи Артемовска от вражеского огня страдали Ленинское, Лозовое, Кирово и другие населенные пункты.

Согласно сообщению, после полуночи активность российско-террористических войск несколько снизилась. Ночью они в очередной раз обстреляли из танков Марьинку. Из стрелкового оружия и гранатометов ударили по Опитному и Красногоровке, возле Донецка, а также по Широкино.

В течение ночи над позициями сил АТО вели разведку несколько вражеских беспилотников.