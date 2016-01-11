На Донецком направлении боевики применили тяжелое вооружение, обстреляв силы АТО из танка

На протяжении вчерашнего дня на Донецком направлении боевики обстреляли позиции сил АТО из танка и гранатометов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении, на Светлодарской дуге, противник применил тяжелое вооружение – наши позиции возле села Троицкое были обстреляны из танка. Также боевики применили гранатометы южнее Ленинского", - сказал Лысенко.

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По его словам, также эпицентром боевых действий вчера была Горловская агломерация, где боевики нарушили режим тишины по всему периметру – от Зайцево до Новгородского.

В районе Донецкого аэропорта активизировались вражеские снайперы. В частности, серия снайперских обстрелов вчера состоялась восточнее Опытного и южнее Авдеевки. В Песках вчера было спокойно, сказал Лысенко.

На Мариупольском направлении враг нарушил режим тишины в Старогнатовке и Широкино. Оба обстрела были непродолжительными (до 10 минут). В Широкино силы АТО открыли ответный огонь.

"На Луганском направлении продолжается затишье", - отметил Лысенко.