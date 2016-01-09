В Донецкой области боевики обстреляли Зайцево, ранена местная жительница

Пророссийские боевики обстреляли поселок Зайцево, севернее временно оккупированной Горловки Донецкой области, из стрелкового оружия и гранатометов, ранив местную жительницу.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в Facebook.

«Используя лживые СМИ так называемой «ДНР», бандиты обвинили в осуществлении обстрелов украинских защитников. В то же время, сообщили, что помощь женщине оказывают члены пророссийского незаконного вооруженного формирования», - сказано в сообщении.

Вместе с тем в пресс-центре уточнили, что неотложную медицинскую помощь пострадавшей оказали именно украинские бойцы, после чего приложили все усилия, чтобы эвакуировать ее и других местных из наиболее вероятного района попадания вражеских пуль и гранат.

В штабе АТО считают сегодняшний обстрел очередной заранее спланированной провокацией, призванной скомпрометировать Вооруженные силы Украины.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении суток в зоне проведения АТО было зафиксировано 29 обстрелов украинских позиций, погибших или раненых среди украинских военнослужащих нет.