Боевики в течение дня 10 раз обстреливали позиции сил АТО – штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С начала сегодняшних суток боевики 10 раз пытались спровоцировать подразделения сил АТО на нарушение режима «полной тишины», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что около 9 утра неподалеку от временно оккупированного Донецка противник в течение получаса прицельно стрелял из стрелкового оружия и гранатометов по нашим позициям в районе Опытного.

«Эффективным огнем из стрелкового оружия по огневым точкам бандитов украинские воины заставили агрессоров прекратить обстрел. Там же бойцов сил АТО пытался поразить вражеский снайпер. Все его попытки оказались безрезультатными», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще один прицельный обстрел украинских защитников враг совершил из стрелкового оружия возле Марьинки.

Кроме того, в штабе заявили, что вооруженные преступные группировки самопровозглашенных республик вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов в сторону опорных пунктов сил АТО южнее Авдеевки и в районе Опытного.

В Луганской области и на Мариупольском направлении оккупанты в течение дня активности не проявляли, отметили в пресс-центре.