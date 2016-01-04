СБУ разоблачила финансовые махинации чиновников в зоне АТО на миллионы гривень

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Отмечается, что служащие отдела образования Волновахской районной государственной администрации заключили договор с предпринимателями на капитальный ремонт тепловых узлов в учебных заведениях района.

"Чиновники перечислили 600 тысяч гривень за приобретение и установку тепловых счетчиков. Однако контракт бизнесмены не выполнили", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Краматорске чиновники нанесли ущерб государственному бюджету на один миллион гривень, которые были присвоены из выделенных на реконструкцию жилого фонда города средств.

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В свою очередь чиновники Новоайдарского поселкового совета завысили сметную документацию на капитальный ремонт дорожного покрытия в населенном пункте, нанеся государству ущерб на 1 миллион гривень.

Также стало известно, что в Старобельске руководство одного из техникумов "заработало" на демонтаже научно-производственного здания миллион гривень.

В СБУ заверили, что по всем фактам продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к коррупционным сделкам.

Напомним, ранее сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой сил антитеррористической операции задержали командира одного из воинских подразделений, который требовал деньги от подчиненных за оформление материальной помощи.