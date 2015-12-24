Противник сосредоточился на расширении оккупации Донбасса за счет "серой зоны" - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны.

Отмечается, что ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, продолжается интенсивное огневое влияние на силы АТО с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружение.

Так, 23 декабря был совершен 51 обстрел из стрелкового оружия, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и 122-мм РСЗО "Град", из них: 25 – Попасная, Троицкое, Мироновский, Луганское, Майорск, Зайцево (Славянское направление), 25 – Новгородское, Новоселовка, Авдеевка, Опытное, Верхнеторецкое, Пески, шахта Бутовка, Лозовое (Донецкий направление), 1 – Гранитное (Волновахское направление).

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"Представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предоставлена информация о наличии в районах Первомайск, Горловка, Донецк, Комсомольское и Коминтерново запрещенного Минскими договоренностями вооружения – танков, САУ и минометов", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в течение прошедших суток усилия противника были сосредоточены на расширении оккупированных территорий за счет захвата населенных пунктов в так называемой "серой зоне", перегруппировке/ротации передовых подразделений 1 и 2 АК на Новоайдарском, Северодонецком, Славянском, Донецком и Мариупольском направлениях, скрытом сосредоточении подразделений, вооружения и военной техники в запрещенной зоне на Славянском, Донецком и Волновахском направлениях, интенсивном логистическом обеспечении соединений и частей 1 и 2 АК.

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Кроме того, российско-террористическими войсками проводится активизация ведения разведки сил АТО на Волновахском направлении, поддержание группировки российских оккупационных войск в готовности к немедленному задействованию, повышение боеспособности соединений и частей 1 и 2 АК и подготовка войск к зимнему периоду.