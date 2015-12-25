Боевики обстреляли из 82-мм минометов Водяное в "серой зоне" под Мариуполем

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня около 12.00 бандиты пророссийских незаконных вооруженных формирований обстреляли н.п. Водяное, расположенный в так называемой «серой зоне» недалеко от Мариуполя. Обстрел бандиты совершили из 82-мм минометов с контролируемой ими части поселка Широкино. Всего на территории и окрестностях Водяного упали и разорвались 5 мин. Возможные жертвы среди местных жителей, большинство из которых поддерживают целостность Украины, уточняются", - отмечается в сообщении.

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В пресс-центре отмечают, что такие действия кремлевских наемников являются продолжением дерзких провокаций, которые захватчики на днях инициировали на Мариупольском направлении, войдя в Коминтерново.

"Таким образом, пророссийские гибридные бандформирования в очередной раз пренебрегли безопасностью мирных жителей и в очередной раз пытаются обвинить подразделения сил АТО в совершении этого преступления. Позиция руководства АТО остается непоколебимой. В соответствии с Минскими договоренностями, украинские подразделения, привлеченные к проведению операции, обязаны соблюдать режим «полной тишины» и строго выполняют эти требования", - отмечают в пресс-центре.