Российские военные разворовывают металлические конструкции Донецкого аэропорта - разведка

Установлены факты хищения металлических конструкций Донецкого аэропорта кадровыми российскими военнослужащими.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.

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«Установлены факты хищения металлических конструкций Донецкого аэропорта (для сдачи на металлолом) кадровыми российскими военнослужащими 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК. Это привело к столкновениям с сотрудниками т.н. "военной прокуратуры", вследствие чего есть потери с обеих сторон», - говорится в сообщении.