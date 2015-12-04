Российские военные разворовывают металлические конструкции Донецкого аэропорта - разведка
15:44, 04 декабря 2015Война
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По данным разведки, российские военные сдают конструкции Донецкого аэропорта на металлолом.
REUTERS
Установлены факты хищения металлических конструкций Донецкого аэропорта кадровыми российскими военнослужащими.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем официальном сайте.
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«Установлены факты хищения металлических конструкций Донецкого аэропорта (для сдачи на металлолом) кадровыми российскими военнослужащими 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК. Это привело к столкновениям с сотрудниками т.н. "военной прокуратуры", вследствие чего есть потери с обеих сторон», - говорится в сообщении.
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